В ЕС ответили на слова Медведева о "русском" Киеве

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано попытался оспорить заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Киев — русский город.

"Евросоюз будет снабжать Украину быстрее и больше, всем чем возможно: боеприпасами, оружием, военной техникой, чтобы Украина когда-нибудь выиграла эту войну", — сказал политик на брифинге Еврокомиссии, отвечая на вопрос о планах Брюсселя: что они планируют делать, чтобы тезис Медведева (о том, что ВС РФ могут дойти до Киева) не стал реальностью.