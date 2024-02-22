В ЕС ответили на слова Медведева о "русском" Киеве
Пресс-секретарь ЕК Стано усомнился в словах Медведева, что Киев — русский город
Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано попытался оспорить заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Киев — русский город.
"Евросоюз будет снабжать Украину быстрее и больше, всем чем возможно: боеприпасами, оружием, военной техникой, чтобы Украина когда-нибудь выиграла эту войну", — сказал политик на брифинге Еврокомиссии, отвечая на вопрос о планах Брюсселя: что они планируют делать, чтобы тезис Медведева (о том, что ВС РФ могут дойти до Киева) не стал реальностью.
Стано также попросил Медведева "обратиться к врачу", комментируя высказывание о русском городе. Примечательно, что сам он во время речи был одет в футболку с надписью "Я поддерживаю Украину", большим жёлто-голубым трезубцем и устаревшей картой Незалежной. Вот только надел он её поверх белой рубашки и выглядел нелепо.
Ещё в конце прошлого года Медведев заявлял, что Днепропетровск, Харьков, Николаев, Одесса и Киев являются русскими городами, как и многие другие временно оккупированные. А сегодня российский политик призвал Одессу "вернуться домой", назвав город исторически русским.