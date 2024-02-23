Важнее матери: Отца назвали ключевой фигурой в становлении сына

Фигура отца очень важна в воспитании и влиянии на психику человека. Она, к сожалению, сильно обделена вниманием, в отличие от фигуры матери, заметила сексолог Екатерина Иванова.

"Отец — это ключевая фигура для развития личности человека", — заявила эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

В воспитании сына отец выполняет важнейшие задачи: рассказывает об отношениях с противоположным полом, даёт внутреннюю опору, ставит поведенческие границы и правила. Также он оказывает влияние на финансы, духовность и баланс сил.

По словам специалиста, отец воспитывает не словами, а стилем жизни. Так, если папа учит сына всегда говорить только правду, а сам лжёт, отмахивается и увиливает от беседы с матерью, у мальчика возникают разлад и непонимание. Очень важно, когда отец и сын вместе проводят время, с помощью этого ребёнок осознаёт и ощущает свою причастность к миру мужского, добавила сексолог.

Кроме того, Иванова обратила внимание на необходимость отцу давать детям обратную связь, используя правило "одно к пяти": одно замечание компенсируется пятью похвалами. При этом мужчина должен быть непреклонен, чтобы установленные им границы не нарушались. Таким образом, считает эксперт, ребёнок будет ощущать безопасность.