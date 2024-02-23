Полчища "мышей-диверсантов" методично выводят из строя западную технику ВСУ
Le Figaro: Мыши перегрызают экопровода на западной технике ВСУ
Нашествие мышей на позициях ВСУ. Фото © Telegram / Политика страны
Переданная украинской армии современная западная военная техника оказалась непригодна в условиях военного конфликта из-за мышей. Грызуны выводят её из строя, перегрызая экопровода, пишет газета Le Figaro.
Дело в том, что западная техника создавалась с соблюдением экологических стандартов: оболочки электрических проводов сделаны из кукурузного волокна, которым не прочь полакомиться мыши.
"Некоторые защитные оплётки для электрических проводов сделаны из кукурузного волокна. В результате грызуны перегрызли провода на некоторых машинах, обездвижив их. Западная техника задумывалась для демонстрации передовых технологий "на витрине", ― объяснил газете неназванный французский военный.
Ранее Лайф рассказывал, что полчища мышей захватили блиндажи и окопы ВСУ, поэтому украинские военные начали "мобилизовывать" кошек, чтобы бороться с грызунами на позициях.