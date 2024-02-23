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23 февраля, 05:57

Полчища "мышей-диверсантов" методично выводят из строя западную технику ВСУ

Le Figaro: Мыши перегрызают экопровода на западной технике ВСУ

Нашествие мышей на позициях ВСУ. Фото © Telegram / Политика страны

Нашествие мышей на позициях ВСУ. Фото © Telegram / Политика страны

Переданная украинской армии современная западная военная техника оказалась непригодна в условиях военного конфликта из-за мышей. Грызуны выводят её из строя, перегрызая экопровода, пишет газета Le Figaro.

Дело в том, что западная техника создавалась с соблюдением экологических стандартов: оболочки электрических проводов сделаны из кукурузного волокна, которым не прочь полакомиться мыши.

"Некоторые защитные оплётки для электрических проводов сделаны из кукурузного волокна. В результате грызуны перегрызли провода на некоторых машинах, обездвижив их. Западная техника задумывалась для демонстрации передовых технологий "на витрине", ― объяснил газете неназванный французский военный.

"Мобилизованные" кошки ВСУ не справились с нашествием "мышей-людоедов" в окопах
"Мобилизованные" кошки ВСУ не справились с нашествием "мышей-людоедов" в окопах

Ранее Лайф рассказывал, что полчища мышей захватили блиндажи и окопы ВСУ, поэтому украинские военные начали "мобилизовывать" кошек, чтобы бороться с грызунами на позициях.

Андрей Бражников
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