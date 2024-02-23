Полчища "мышей-диверсантов" методично выводят из строя западную технику ВСУ

Переданная украинской армии современная западная военная техника оказалась непригодна в условиях военного конфликта из-за мышей. Грызуны выводят её из строя, перегрызая экопровода, пишет газета Le Figaro.

Дело в том, что западная техника создавалась с соблюдением экологических стандартов: оболочки электрических проводов сделаны из кукурузного волокна, которым не прочь полакомиться мыши.