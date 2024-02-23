В Армении объяснили, мешает ли военное сотрудничество с Францией отношениям с Россией

Министр обороны Армении Сурен Папикян в ходе брифинга с французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что Ереван не имеет табу на сотрудничество в оборонной сфере со своими партнёрами.

В ответ на вопрос о возможных противоречиях с Россией и негативной реакции Ирана Папикян подчеркнул, что решение о работе с другими странами является суверенным правом Армении и только Ереван должен определять своих партнёров и уровень отношений с ними.

"Думаю, это наше право — сотрудничать с Францией, с Ираном, и это всем следует принять к сведению. Наши французские коллеги уважают наше сотрудничество с другими партнёрами, наши иранские партнёры уважают наше сотрудничество с иными партнёрами. Думаю, то же самое должны делать наши российские партнёры. Так как у Армении нет табу на сотрудничество в интересах Республики Армения", — подчеркнул Папикян.