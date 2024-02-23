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23 февраля, 10:43

В Армении объяснили, мешает ли военное сотрудничество с Францией отношениям с Россией

Глава МО Армении назвал оборонное сотрудничество суверенным правом Еревана

Министр обороны Армении Сурен Папикян в ходе брифинга с французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что Ереван не имеет табу на сотрудничество в оборонной сфере со своими партнёрами.

В ответ на вопрос о возможных противоречиях с Россией и негативной реакции Ирана Папикян подчеркнул, что решение о работе с другими странами является суверенным правом Армении и только Ереван должен определять своих партнёров и уровень отношений с ними.

"Думаю, это наше право — сотрудничать с Францией, с Ираном, и это всем следует принять к сведению. Наши французские коллеги уважают наше сотрудничество с другими партнёрами, наши иранские партнёры уважают наше сотрудничество с иными партнёрами. Думаю, то же самое должны делать наши российские партнёры. Так как у Армении нет табу на сотрудничество в интересах Республики Армения", — подчеркнул Папикян.

Армения отказалась вступать в НАТО
Армения отказалась вступать в НАТО

А ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие Еревана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приостановлено. В Кремле рассказали, что не получали разъяснений по этому поводу от армянского главы.

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Александра Мышляева
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