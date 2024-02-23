Эстония лишила лицензии своих хоккеистов, участвовавших в Играх будущего
В Федерации хоккея Эстонии заявили о временной приостановке действия лицензий всех спортсменов из местных лиг, которые участвовали в Играх будущего в Казани.
"Федерация хоккея Эстонии приостанавливает действие лицензий всех хоккеистов, участвующих в хоккейных лигах Эстонии и принявших участие в фестивале "Игры будущего", проходящем в России", — говорится в сообщении.
Представители эстонского клуба "Вялк 494" — Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов и Отар Сахокия — были в составе команды Baltic Select, которая заняла четвёртое место на турнире по фиджитал-хоккею на Играх будущего. За них играли и латвийские игроки. Уточняется, что и Латвия приостановила действие лицензий этих спортсменов.
Как сообщал Life.ru, 21 февраля президент РФ Владимир Путин открыл Игры будущего в Казани, назвав турнир даром России мировой спортивной семье. Состязания, которые включают 21 дисциплину, продлятся до 3 марта 2024 года. В соревнованиях задействованы последние разработки в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и ИИ.
ТАСС / Донат Сорокин