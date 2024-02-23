Эстония лишила лицензии своих хоккеистов, участвовавших в Играх будущего

В Федерации хоккея Эстонии заявили о временной приостановке действия лицензий всех спортсменов из местных лиг, которые участвовали в Играх будущего в Казани.

"Федерация хоккея Эстонии приостанавливает действие лицензий всех хоккеистов, участвующих в хоккейных лигах Эстонии и принявших участие в фестивале "Игры будущего", проходящем в России", — говорится в сообщении.

Представители эстонского клуба "Вялк 494" — Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов и Отар Сахокия — были в составе команды Baltic Select, которая заняла четвёртое место на турнире по фиджитал-хоккею на Играх будущего. За них играли и латвийские игроки. Уточняется, что и Латвия приостановила действие лицензий этих спортсменов.