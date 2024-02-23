Украинская делегация во главе с премьером страны Денисом Шмыгалем в пятницу посетила границу с Польшей у посёлка Краковец, чтобы встретиться с властями соседней республики и обсудить забастовку местных фермеров. Вот только из Варшавы на переговоры никто не явился.

Выступая вблизи пропускного пункта, глава кабмина Незалежной заявил, что якобы идея встретиться на этой площадке принадлежала Владимиру Зеленскому. Он хотел найти компромисс с "равными партнёрами и союзниками", добавил Шмыгаль. Однако задумка политика потерпела фиаско.

"Правительство Украины сегодня здесь. Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась", — посетовал премьер в телеграм-канале.

В завершение глава делегации рассказал о последствиях блокады, которую учинили польские фермеры. Забастовка серьёзно ударила по экономике Незалежной, снизив её военный потенциал, признался политик.