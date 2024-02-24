Начальник одного из управлений Минобороны Украины обвиняется в коррупции

На Украине обвиняется в коррупции начальник Главного управления капитальных вложений Минобороны, имя которого не называется. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"На основании материалов военной контрразведки СБУ должностному лицу Минобороны предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 368–5 (незаконное обогащение), ч. 1 ст. 366–2 (декларирование недостоверной информации)", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По информации следствия, в течение 2022–2023 годов подозреваемый незаконно обогатился почти на 14 миллионов гривен (36 тысяч долларов). На эти деньги им были приобретены две квартиры в новостройках, гараж и паркоместо в Киеве, а также три автомобиля премиум-класса. Всё это он записал на свою гражданскую жену, а на себя оформил доверенность по управлению имуществом. Если вина фигуранта будет доказана, ему грозит до десяти лет тюрьмы.