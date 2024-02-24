Регион

Уведомления отключены

24 февраля, 06:22

Стали известны взгляды США и ЕС на заключение сделки между Россией и Украиной до осени

WSJ: Белый дом и ЕС исключают возможность сделки по Украине до выборов в США

Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" в Париже (2019 год). Обложка © kremlin

Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" в Париже (2019 год). Обложка © kremlin

Американские и европейские чиновники не верят в возможность мирных переговоров между Россией и Украиной, а также отвергают шансы на заключение сделок до президентских выборов в США 5 ноября 2024 года, пишет газета Wall Street Journal.

"Чиновники в Вашингтоне и европейских столицах скептически оценивают перспективы мирных переговоров с Россией и отвергают любую возможность заключения сделки до президентских выборов в США в ноябре", — пишет автор статьи.

По его оценке, поддержка Украины, которую в начале российской спецоперации многие считали очевидным национальным интересом США, в год выборов стала предметом разногласий, пишет WSJ. Особенно это стало заметно в течение нескольких последних месяцев — республиканцы в палате представителей блокировали законопроект о новой военной помощи Киеву. Это обернулось дефицитом артиллерийских снарядов у ВСУ, отмечает газета.

В статье также говорится, что в ЕС хотят не допустить ослабления Украины перед переговорами на фоне отказа США от предоставления ей дополнительного финансирования. В связи с этим в Европе решили самостоятельно наращивать объём помощи ВСУ.

"Украина под угрозой": В Конгрессе США предложили альтернативный законопроект о помощи Киеву
"Украина под угрозой": В Конгрессе США предложили альтернативный законопроект о помощи Киеву

Напомним, в США до сих пор не могут решить будущее финансовой поддержки Украины. Так, 5 февраля Сенат поддержал законопроект, предусматривающий выделение Киеву 60 миллиардов долларов, однако Палата представителей не стала согласовывать документ и ушла на перерыв до 28 февраля.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров