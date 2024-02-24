Стали известны взгляды США и ЕС на заключение сделки между Россией и Украиной до осени
WSJ: Белый дом и ЕС исключают возможность сделки по Украине до выборов в США
Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" в Париже (2019 год). Обложка © kremlin
Американские и европейские чиновники не верят в возможность мирных переговоров между Россией и Украиной, а также отвергают шансы на заключение сделок до президентских выборов в США 5 ноября 2024 года, пишет газета Wall Street Journal.
"Чиновники в Вашингтоне и европейских столицах скептически оценивают перспективы мирных переговоров с Россией и отвергают любую возможность заключения сделки до президентских выборов в США в ноябре", — пишет автор статьи.
По его оценке, поддержка Украины, которую в начале российской спецоперации многие считали очевидным национальным интересом США, в год выборов стала предметом разногласий, пишет WSJ. Особенно это стало заметно в течение нескольких последних месяцев — республиканцы в палате представителей блокировали законопроект о новой военной помощи Киеву. Это обернулось дефицитом артиллерийских снарядов у ВСУ, отмечает газета.
В статье также говорится, что в ЕС хотят не допустить ослабления Украины перед переговорами на фоне отказа США от предоставления ей дополнительного финансирования. В связи с этим в Европе решили самостоятельно наращивать объём помощи ВСУ.
Напомним, в США до сих пор не могут решить будущее финансовой поддержки Украины. Так, 5 февраля Сенат поддержал законопроект, предусматривающий выделение Киеву 60 миллиардов долларов, однако Палата представителей не стала согласовывать документ и ушла на перерыв до 28 февраля.