Стали известны взгляды США и ЕС на заключение сделки между Россией и Украиной до осени

Американские и европейские чиновники не верят в возможность мирных переговоров между Россией и Украиной, а также отвергают шансы на заключение сделок до президентских выборов в США 5 ноября 2024 года, пишет газета Wall Street Journal.

"Чиновники в Вашингтоне и европейских столицах скептически оценивают перспективы мирных переговоров с Россией и отвергают любую возможность заключения сделки до президентских выборов в США в ноябре", — пишет автор статьи.

По его оценке, поддержка Украины, которую в начале российской спецоперации многие считали очевидным национальным интересом США, в год выборов стала предметом разногласий, пишет WSJ. Особенно это стало заметно в течение нескольких последних месяцев — республиканцы в палате представителей блокировали законопроект о новой военной помощи Киеву. Это обернулось дефицитом артиллерийских снарядов у ВСУ, отмечает газета.