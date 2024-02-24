Глава МИД Франции примет участие в саммите G7 по Украине вместо Макрона
Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ABACA / Pool / Tschaen Eric
Президент Франции Эмманюэль Макрон не примет участия в саммите "Большой семёрки", который запланирован на сегодня в онлайн-формате из Киева по инициативе премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Вместо него будет присутствовать министр иностранных дел страны Стефан Сежурне, сообщает ANSA со ссылкой на Елисейский дворец.
По данным собеседника агентства, французский лидер весь день будет занят на международной сельскохозяйственной выставке, вокруг которой утром фермеры устроили многочисленные акции протеста.
Напомним, сегодня должна состояться онлайн-встреча лидеров G7 с участием Украины под председательством Мелони. Союзники Киева собираются увеличить финансирование и поставки оружия, потому что Незалежная находится в плачевном положении. Ранее Life.ru сообщал, что премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже прибыли в Киев на поезде из Польши для участия в саммите.