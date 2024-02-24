Глава МИД Франции примет участие в саммите G7 по Украине вместо Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон не примет участия в саммите "Большой семёрки", который запланирован на сегодня в онлайн-формате из Киева по инициативе премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Вместо него будет присутствовать министр иностранных дел страны Стефан Сежурне, сообщает ANSA со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным собеседника агентства, французский лидер весь день будет занят на международной сельскохозяйственной выставке, вокруг которой утром фермеры устроили многочисленные акции протеста.