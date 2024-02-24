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24 февраля, 20:02

Нетаньяху планирует вынести на утверждение кабмина эвакуацию жителей Раваха

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в ближайшие дни вынести на рассмотрение правительства план мероприятий в Рафахе — городе в секторе Газа на границе с Египтом, — предполагающий эвакуацию мирных жителей. Об этом он сообщил в соцсети Х (бывший Twitter).

"Я созову кабинет министров для утверждения оперативных планов действий в Рафахе, включая эвакуацию гражданского населения оттуда", — написал политик.

По его словам, только сочетание военного давления и решительных переговоров приведёт к освобождению пленных, ликвидации ХАМАС и достижению всех целей Израиля.

Нетаньяху хочет установить военный контроль над Газой после победы Израиля
Нетаньяху хочет установить военный контроль над Газой после победы Израиля

Напомним, Израиль намерен начать операцию в Рафахе, если боевики ХАМАС не освободят заложников до начала Рамадана, выпадающего в этом году на период с 11 марта по 9 апреля. При этом ЦАХАЛ не считается с жертвами среди гражданского населения во время боевых действий. По последним данным, погибло уже 29,5 тысячи жителей сектора Газа.

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Лариса Сафронова
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