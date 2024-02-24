Нетаньяху планирует вынести на утверждение кабмина эвакуацию жителей Раваха

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в ближайшие дни вынести на рассмотрение правительства план мероприятий в Рафахе — городе в секторе Газа на границе с Египтом, — предполагающий эвакуацию мирных жителей. Об этом он сообщил в соцсети Х (бывший Twitter).