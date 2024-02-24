Советник Залужного Назаров: Киев требовал от ВСУ победы, не считаясь с ресурсами
Перед началом контрнаступления украинское руководство потребовало от военного командования дорожную карту для победы, не предоставив данных о доступных ресурсах и резервах. Об этом заявил советник бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Виктор Назаров.
По словам генерала, озвученная задача вызвала в армии серьёзную обеспокоенность, так как информация о живой силе и поставках оружия попросту отсутствовала.
"Это то, что наше политическое руководство не понимало, когда оно потребовало от военных планы без стратегических резервов и ресурсов", — цитирует Назарова американская газета New York Times.
Напомним, Украина задействовала в контрнаступлении 160 тысяч бойцов и 800 танков, но так и не смогла выбить ВС РФ с занимаемых позиций. Впрочем, за рубежом не исключают новую попытку ВСУ прорвать оборону российских войск.
Flickr / President Of Ukraine