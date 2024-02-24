В США раскрыли возможные сроки второго контрнаступления ВСУ

Украина предпримет новое контрнаступление не ранее 2025 года. Об этом передаёт New York Times со ссылкой на источники, участвовавшие в брифингах с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

"В лучшем случае украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки нового контрнаступления в следующем году", — говорится в публикации.