В США раскрыли возможные сроки второго контрнаступления ВСУ
NYT: В НАТО уверены, что Киев начнёт новое контрнаступление только в 2025 году
Украина предпримет новое контрнаступление не ранее 2025 года. Об этом передаёт New York Times со ссылкой на источники, участвовавшие в брифингах с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.
"В лучшем случае украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки нового контрнаступления в следующем году", — говорится в публикации.
Как уже сообщал Life.ru, в 2023 году ВСУ уже проводили контрнаступление, которое было весьма разрекламировано, но оказалось провальным. Украинская операция началось в июне, однако армия не добилась успеха, а только потеряла живую силу и технику. Всего за прошлый год киевский режим потерял 215 тысяч военных, из которых 160 тысяч были ликвидированы как раз за полгода контрнаступа. Глава украинской разведки Кирилл Буданов* в начале этого года уже сообщил о планах совершить новое наступление на российские укрепрайоны.
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
Getty Images / Scott Peterson