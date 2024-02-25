Отказ киевских властей от переговоров с Россией по урегулированию конфликта весной 2022 года стал роковой ошибкой. Такое мнение высказал турецкий политик Унвер Сель.

По словам председателя турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, специальная военная операция была необходима "для обеспечения национальной безопасности РФ и необходимые шаги предпринимаются сегодня".

"Российская и украинская делегации, которые встречались в Стамбуле, действительно могли достичь общего согласия. Однако украинцы, убедившись сладкими словами бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, совершили роковую ошибку и прекратили переговоры", — сказал Сель в беседе с РИА "Новости".

Как указал политик, спецоперация на Украине абсолютно легитимна и её начало было предопределено складывающейся ситуацией. Также он добавил, что СВО, начавшаяся в феврале 2022 года, является операцией против "искусственной истории", навязываемой киевским режимом.

"Тезисы о том, что народы, проживающие в регионе, являются одним народом с россиянами — исторический и этнологический факт", — подчеркнул Сель.