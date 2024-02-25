В Турции назвали отказ Украины от переговоров с Россией в 2022 году роковой ошибкой
Турецкий политик Сель счёл отказ Киева от переговоров в 2022 году роковой ошибкой
Отказ киевских властей от переговоров с Россией по урегулированию конфликта весной 2022 года стал роковой ошибкой. Такое мнение высказал турецкий политик Унвер Сель.
По словам председателя турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, специальная военная операция была необходима "для обеспечения национальной безопасности РФ и необходимые шаги предпринимаются сегодня".
"Российская и украинская делегации, которые встречались в Стамбуле, действительно могли достичь общего согласия. Однако украинцы, убедившись сладкими словами бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, совершили роковую ошибку и прекратили переговоры", — сказал Сель в беседе с РИА "Новости".
Как указал политик, спецоперация на Украине абсолютно легитимна и её начало было предопределено складывающейся ситуацией. Также он добавил, что СВО, начавшаяся в феврале 2022 года, является операцией против "искусственной истории", навязываемой киевским режимом.
"Тезисы о том, что народы, проживающие в регионе, являются одним народом с россиянами — исторический и этнологический факт", — подчеркнул Сель.
Напомним, президент России Владимир Путин не раз указывал на вину Запада в срыве переговоров Москвы и Киева весной 2022 года. В частности, глава государства заявлял, что поездка тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона на Украину, состоявшаяся до прекращения диалога и ознаменовавшаяся идеей "необходимости войны до последнего украинца", была оплачена американской стороной.
Unsplash