"Путин был прав": Во Франции указали на несбыточные желания Запада в отношении России
Политолог Пила заявил, что санкции против России не работают должным образом
Президент России Владимир Путин был прав, когда заявил, что введённые санкции против России оказались неэффективны. Такое мнение выразил политический обозреватель LCI Рено Пила.
"Правда в том, что, к сожалению, в этих своих заявлениях он [Путин] прав. Потому что санкции — это несбыточная мечта", — указал Пила.
Эксперт напомнил, что французский министр Брюно Лё Мэр обещал "сокрушить российскую экономику санкциями", однако в настоящее время всё происходит наоборот — экономика РФ лишь растёт, подчеркнул Пила.
Напомним, ранее Life.ru писал, что Евросоюз ввёл очередной пакет санкций против России. В частности, под них подпали иностранные организации, которые якобы помогают РФ обходить торговые ограничения. Вместе с этим 27 предприятий оказались в перечне, поскольку помогают военно-промышленной отрасли нашей страны. Позднее лидеры G7 ("Большой семёрки") пообещали не снижать санкционное давление на Россию и продолжать противодействовать попыткам обойти все ограничения.
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