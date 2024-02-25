"Путин был прав": Во Франции указали на несбыточные желания Запада в отношении России

Президент России Владимир Путин был прав, когда заявил, что введённые санкции против России оказались неэффективны. Такое мнение выразил политический обозреватель LCI Рено Пила.

"Правда в том, что, к сожалению, в этих своих заявлениях он [Путин] прав. Потому что санкции — это несбыточная мечта", — указал Пила.

Эксперт напомнил, что французский министр Брюно Лё Мэр обещал "сокрушить российскую экономику санкциями", однако в настоящее время всё происходит наоборот — экономика РФ лишь растёт, подчеркнул Пила.