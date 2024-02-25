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25 февраля, 08:09

"Оставьте её там навсегда": Прятки Бербок в одесском бомбоубежище рассмешили немцев

Читатели Welt ополчились на Бербок за её визит в одесское бомбоубежище

Читатели немецкого издания Welt высмеяли министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за её прятки в одесском бомбоубежище. Пользователи не верят в реальность "угрозы", из-за которой та спустилась под землю, и признаются, что хотели бы оставить её там навсегда.

"Бербок была вынуждена спуститься в укрытие из-за воздушной тревоги"… Добрый совет — просто оставьте её там навсегда", — попросил один из читателей.

"Что надо сделать, чтобы Анналена не вышла из убежища? Это было бы нашим спасением", — поддержал другой.

"О боже, сколько стоила эта постановочная фотография?" — указал юзер.

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"Эти фото выглядят так, будто сделаны исключительно для таблоидов", — заметил ещё один пользователь.

"Вечно эта драма с воздушной тревогой... скучно", — заключил комментатор.

Напомним, в ходе визита в Одессу Анналене Бербок и другим членам делегации устроили настоящую экскурсию в бомбоубежище. Утверждается, что в этот момент в городе объявили воздушную тревогу.

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ТАСС / AP / Matthias Schrader

Матвей Константинов
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