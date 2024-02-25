В США заявили, что только Путин определяет продолжительность СВО

Вопрос о продолжительности специальной военной операции (СВО) находится в руках президента России Владимира Путина. Об этом заявила американская радиостанция Wyso.

"Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остаётся за Путиным", — говорится в публикации.

Также в статье отмечается, что российский лидер за последние месяцы проявил уверенность в военной и экономической стабильности РФ, в то время как трудности Украины на поле боя только нарастают.