В США заявили, что только Путин определяет продолжительность СВО
Wyso: Решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остаётся за Путиным
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Александр Казаков
Вопрос о продолжительности специальной военной операции (СВО) находится в руках президента России Владимира Путина. Об этом заявила американская радиостанция Wyso.
"Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остаётся за Путиным", — говорится в публикации.
Также в статье отмечается, что российский лидер за последние месяцы проявил уверенность в военной и экономической стабильности РФ, в то время как трудности Украины на поле боя только нарастают.
А ранее в НАТО признали главную ошибку по Украине. Североатлантический альянс просчитался, когда поверил в победу Киева с помощью западного оружия и методик, заявил глава военного комитета блока Роб Бауэр. Тем временем в США раскрыли, за счёт чего Украина проиграла в конфликте с Россией.