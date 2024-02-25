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25 февраля, 09:59

В США заявили, что только Путин определяет продолжительность СВО

Wyso: Решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остаётся за Путиным

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Вопрос о продолжительности специальной военной операции (СВО) находится в руках президента России Владимира Путина. Об этом заявила американская радиостанция Wyso.

"Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остаётся за Путиным", — говорится в публикации.

Также в статье отмечается, что российский лидер за последние месяцы проявил уверенность в военной и экономической стабильности РФ, в то время как трудности Украины на поле боя только нарастают.

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А ранее в НАТО признали главную ошибку по Украине. Североатлантический альянс просчитался, когда поверил в победу Киева с помощью западного оружия и методик, заявил глава военного комитета блока Роб Бауэр. Тем временем в США раскрыли, за счёт чего Украина проиграла в конфликте с Россией.

Евгения Мосс
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