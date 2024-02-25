Регион

Уведомления отключены

25 февраля, 11:30

В Донецке в результате обстрела жилого массива ранены двое жителей

Мэр Кулемзин: Два человека ранены в результате обстрела жилого массива в Донецке

Два человека получили ранения при обстреле со стороны ВСУ микрорайона "Текстильщик" в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

"В результате обстрела Кировского района в микрорайоне "Текстильщик" по улице Петровского получили ранения женщины 1966-го и 1971 года рождения", написал градоначальник.

На месте прилёта сейчас работают оперативные и экстренные службы. При обстреле микрорайона "Текстильщик" повреждено остекление многоквартирного дома. Информация о повреждениях пока устанавливается. Предварительно, обстрел вёлся из артиллерии калибра 155 миллиметров.

Тем временем число пострадавших в результате обстрела Ворошиловского района Донецка, который был зафиксирован накануне, 24 февраля, увеличилось до двух. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранения получили мужчина 1984 года рождения и девушка 2003 года рождения. Противник вёл огонь из РСЗО HIMARS с применением ракеты М-31.

Кулемзин: При обстреле ВСУ Донецка погиб мужчина и ранена женщина
Кулемзин: При обстреле ВСУ Донецка погиб мужчина и ранена женщина

Ранее сегодня мэр Донецка Кулемзин сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по жилому массиву в Донецке. Он призвал горожан не покидать укрытий и проявлять осторожность.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров