В Донецке в результате обстрела жилого массива ранены двое жителей

Два человека получили ранения при обстреле со стороны ВСУ микрорайона "Текстильщик" в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

"В результате обстрела Кировского района в микрорайоне "Текстильщик" по улице Петровского получили ранения женщины 1966-го и 1971 года рождения", — написал градоначальник.

На месте прилёта сейчас работают оперативные и экстренные службы. При обстреле микрорайона "Текстильщик" повреждено остекление многоквартирного дома. Информация о повреждениях пока устанавливается. Предварительно, обстрел вёлся из артиллерии калибра 155 миллиметров.

Тем временем число пострадавших в результате обстрела Ворошиловского района Донецка, который был зафиксирован накануне, 24 февраля, увеличилось до двух. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранения получили мужчина 1984 года рождения и девушка 2003 года рождения. Противник вёл огонь из РСЗО HIMARS с применением ракеты М-31.