Сырский заявил о переходе ВСУ к обороне, но позднее изменил пост

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в телеграм-канале сначала признал переход украинских войск к манёвренной и позиционной обороне, однако позднее изменил текст поста. Одно осталось неизменным — признание военачальником плачевного положения на фронте.

"Обстановка сложная по многим направлениям, требует постоянного контроля… Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые шаги, в частности использование потенциала манёвренной и позиционной обороны", — гласил изначальный текст.

Позднее слова о манёвренной и позиционной обороне были убраны. В отредактированном тексте Сырский заявил, что важно усилить отдельные участки фронта, а также защитить ВСУ от дронов и ударов управляемыми авиационными бомбами.