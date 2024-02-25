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25 февраля, 13:36

Сырский заявил о переходе ВСУ к обороне, но позднее изменил пост

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в телеграм-канале сначала признал переход украинских войск к манёвренной и позиционной обороне, однако позднее изменил текст поста. Одно осталось неизменным — признание военачальником плачевного положения на фронте.

"Обстановка сложная по многим направлениям, требует постоянного контроля… Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые шаги, в частности использование потенциала манёвренной и позиционной обороны", — гласил изначальный текст.

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Позднее слова о манёвренной и позиционной обороне были убраны. В отредактированном тексте Сырский заявил, что важно усилить отдельные участки фронта, а также защитить ВСУ от дронов и ударов управляемыми авиационными бомбами.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ с трудом сдерживают натиск ВС РФ. По словам дипломата, украинским войскам не хватает снарядов. Он призвал союзников направить Киеву новое оружие.

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ТАСС / EPA / VITALII NOSACH

Матвей Константинов
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