В Москву с официальным визитом вылетел премьер Йемена
Saba: Премьер-министр Йемена Мубарак отправился с официальным визитом в Москву
Премьер-министр Йемена Ахмед Авад бин Мубарак. Обложка © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL
Премьер-министр Йемена Ахмед бин Мубарак вылетел в Москву для обсуждения урегулирования конфликта в Красном море. Об этом сообщает йеменское агентство Saba.
По его информации, в ходе визита премьер встретится с высокопоставленными российскими чиновниками. В частности, запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
Мубарак возглавляет Правительство Йемена с 5 февраля. Этот пост он совмещает с должностью министра иностранных дел.
Ранее стало известно о новых ударах США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене. Целью бомб и ракет стали склады с оружием и радары. В ответ йеменское движение "Ансар Аллах" атаковало сразу несколько американских судов в Аденском заливе. Под удар попали нефтяной танкер Torm Thor и военные корабли ВМС США.