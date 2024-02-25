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25 февраля, 16:32

В Москву с официальным визитом вылетел премьер Йемена

Saba: Премьер-министр Йемена Мубарак отправился с официальным визитом в Москву

Премьер-министр Йемена Ахмед Авад бин Мубарак. Обложка © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL

Премьер-министр Йемена Ахмед Авад бин Мубарак. Обложка © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL

Премьер-министр Йемена Ахмед бин Мубарак вылетел в Москву для обсуждения урегулирования конфликта в Красном море. Об этом сообщает йеменское агентство Saba.

По его информации, в ходе визита премьер встретится с высокопоставленными российскими чиновниками. В частности, запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Мубарак возглавляет Правительство Йемена с 5 февраля. Этот пост он совмещает с должностью министра иностранных дел.

Ранее стало известно о новых ударах США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене. Целью бомб и ракет стали склады с оружием и радары. В ответ йеменское движение "Ансар Аллах" атаковало сразу несколько американских судов в Аденском заливе. Под удар попали нефтяной танкер Torm Thor и военные корабли ВМС США.

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Наталья Исакова
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