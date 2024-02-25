В Москву с официальным визитом вылетел премьер Йемена

Премьер-министр Йемена Ахмед бин Мубарак вылетел в Москву для обсуждения урегулирования конфликта в Красном море. Об этом сообщает йеменское агентство Saba.

По его информации, в ходе визита премьер встретится с высокопоставленными российскими чиновниками. В частности, запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Мубарак возглавляет Правительство Йемена с 5 февраля. Этот пост он совмещает с должностью министра иностранных дел.