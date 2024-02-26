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26 февраля, 02:15

В Республике Сербской допустили открытие консульства РФ в этом году

Президент Республики Сербской Додик допустил открытие консульства РФ в 2024 году

Президент Республики Сербской Милорад Додик. Обложка © kremlin.ru

Президент Республики Сербской Милорад Додик. Обложка © kremlin.ru

Уже в этом году в Баня-Луке может открыться представительство России. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал президент Республики Сербской Милорад Додик.

"Я считаю, что это реально", — заявил собеседник издания в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, все решения об открытии этого объекта уже приняты обеими сторонами. Глава энтитета подтвердил, что в настоящее время прорабатываются технические и логистические вопросы, связанные с открытием российского представительства.

Политический деятель подчеркнул, что это будет полноценное консульство. Помимо того, Додик отметил, что данная инициатива очень поможет республике.

Лидер Республики Сербской заявил, что миру нужен человечный политический подход Путина
Лидер Республики Сербской заявил, что миру нужен человечный политический подход Путина

Ранее Life.ru писал, что 20 февраля Додик прибыл в Казань с рабочим визитом. На следующий день он встретился там с президентом России Владимиром Путиным.

Алексей Соловьёв
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