В Республике Сербской допустили открытие консульства РФ в этом году

Уже в этом году в Баня-Луке может открыться представительство России. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал президент Республики Сербской Милорад Додик.

"Я считаю, что это реально", — заявил собеседник издания в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, все решения об открытии этого объекта уже приняты обеими сторонами. Глава энтитета подтвердил, что в настоящее время прорабатываются технические и логистические вопросы, связанные с открытием российского представительства.