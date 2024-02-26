В Республике Сербской допустили открытие консульства РФ в этом году
Президент Республики Сербской Додик допустил открытие консульства РФ в 2024 году
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Обложка © kremlin.ru
Уже в этом году в Баня-Луке может открыться представительство России. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал президент Республики Сербской Милорад Додик.
"Я считаю, что это реально", — заявил собеседник издания в ответ на соответствующий вопрос.
По его словам, все решения об открытии этого объекта уже приняты обеими сторонами. Глава энтитета подтвердил, что в настоящее время прорабатываются технические и логистические вопросы, связанные с открытием российского представительства.
Политический деятель подчеркнул, что это будет полноценное консульство. Помимо того, Додик отметил, что данная инициатива очень поможет республике.