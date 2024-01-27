Лидер Республики Сербской заявил, что миру нужен человечный политический подход Путина

Президент РФ Владимир Путин поднял страну, и то, что необходимо миру сейчас, — это его человечный политический подход. Такое мнение выразил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Путин поднял Россию — это несомненно. Я так это вижу. И то, что нужно миру сейчас, — это человечный политический подход Путина. Я слушал его речь в Мюнхене на конференции по безопасности в 2007 году, и всё, что в последние годы происходит, он тогда предсказал слово в слово", — подчеркнул Додик в беседе с RT.

Политик добавил, что Запад повёл себя высокомерно и проигнорировал всех, в том числе Россию, которая никогда не была страной, интересы которой можно игнорировать. При этом лидер республики не сомневается: геополитическая роль РФ возрастёт. По его мнению, "уродливую либеральную систему" западных стран, которая навязывает интересы, можно сдержать только с помощью России.

"Если говорить о ценностях, вы видите, как именно формируется французское правительство и кто его возглавил. То будущее, которое создаёт этот круг людей, может вызвать только ужас. Вот поэтому так необходим Путин, а также люди вроде [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана, [президента Сербии Александра] Вучича и многих других для возвращения нам веры в традиционные ценности и образ жизни", — указал Додик.