Зеленский рассказал о личном разговоре с Путиным в 2019 году
Зеленский: Путин призывал к прекращению огня при личной встрече в 2019 году
Владимир Зеленский рассказал, что в ходе личной встречи в 2019 году в Париже глава государства Владимир Путин призывал к прекращению огня в Донбассе. Об этом он упомянул на пресс-конференции в Киеве.
"Он постоянно поднимал вопрос о прекращении огня. <…> Я уже точно не помню, удивило ли меня что-то в личном контакте. Потому что это вообще было как будто в другой жизни. <…> Я не помню детали", — заявил Зеленский.
Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве также сообщил о подготовке Украиной нового контрнаступления. Вместе с тем он отказался отвечать, почему уволил главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам Зеленского, это "внутренний момент", о котором он не хочет говорить. Кроме того, он более чем в 10 раз занизил число потерь ВСУ за время СВО.
t.me / Zelenskiy / Official