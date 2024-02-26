Зеленский рассказал о личном разговоре с Путиным в 2019 году

Владимир Зеленский рассказал, что в ходе личной встречи в 2019 году в Париже глава государства Владимир Путин призывал к прекращению огня в Донбассе. Об этом он упомянул на пресс-конференции в Киеве.

"Он постоянно поднимал вопрос о прекращении огня. <…> Я уже точно не помню, удивило ли меня что-то в личном контакте. Потому что это вообще было как будто в другой жизни. <…> Я не помню детали", — заявил Зеленский.