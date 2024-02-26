Врач рассказала о смертоносности холеры, которую у себя подозревают российские туристы на Маврикии Врач Кашух: Человек, болеющий холерой, может потерять до 20 литров воды 26 февраля, 11:55 Обложка © Shutterstock

Холера — это острое инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии под названием холерные вибрионы (Vibrio cholerae). Россия не входит в число эндемичных по холере стран. Последний раз вспышка этой болезни была зафиксирована в 1985 году, с тех пор фиксируются только единичные случаи — инфицированными, как правило, оказываются туристы, вернувшиеся из Индии, стран Африки, Южной Америки и Азии. Как защитить себя в отпуске, Life.ru рассказала врач Екатерина Кашух.

По её словам, основной путь заражения холерой — употребление заражённой воды. Безусловно, современные фильтры, установленные в большинстве водоканалов, снижают риск инфицирования, однако отдельные случаи болезни всё же встречаются. При этом холера не передаётся напрямую от одного человека к другому. Однако люди, которые ухаживают за больным, могут заразиться через общие источники воды в доме, если не соблюдать правила гигиены.

Инкубационный период холеры небольшой — обычно он составляет 1–2 дня, но иногда растягивается и до 5 дней. Первые симптомы очень похожи на признаки пищевого отравления: водянистая диарея до 20 раз в сутки, рвота, озноб и лихорадка, боль в животе, общее недомогание.

Холера иногда протекает в легкой форме, похожей по симптомам на отравление. Но в некоторых случаях приводит к осложнениям, и самое опасное среди них — обезвоживание. Человек, болеющий холерой, может потерять до 20 литров воды. Такое состояние опасно для жизни и может закончиться гиповолемическим шоком. Кроме того, с рвотой и диареей теряется много солей, которые нужны для нормальной работы сердца и нервной системы. Екатерина Кашух Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Как защититься от холеры?

Чтобы избежать холеры, следует придерживаться простых правил: использовать для питья только чистую, проверенную воду — кипяченую, бутилированную или фильтрованную; обязательно мыть руки с мылом до и после еды; не добавлять в напитки лёд, если не понятно, из какой воды он сделан; купаться только в разрешённых местах.

Можно также вакцинироваться: иммунитета хватает на 6–7 месяцев, затем потребуется ревакцинация. Кашух при этом читает, что массовая вакцинация от холеры в России не требуется — прививку целесообразно сделать только тем, кто часто путешествует в регионы, где распространено это заболевание, или планирует посетить отдалённые от цивилизации места, в которых нет доступа к быстрой медицинской помощи.