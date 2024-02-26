Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Путин подписал указ о новом составе военных округов

Актёра-диверсанта из "Глухаря" Канахина* потребовали приговорить к пожизненному сроку

Оговорка по Фрейду: Трюдо призвал Запад сделать всё для победы России

Захарова: Кэмерону пора признать провал Запада в нанесении РФ стратегического поражения

Названа ошеломляющая сумма, застрявшая в "Киви кошельках" россиян

Роспотребнадзор отреагировал на вспышку опасной болезни на круизном лайнере у Маврикия

Умер известный британский финансист и банкир Джейкоб Ротшильд

Россияне смогут запретить себе брать кредиты с 1 марта 2025 года

ВС России в зоне СВО поразили пусковую установку норвежского ЗРК NASAMS

ВСУ подтвердили, что покинули село Ласточкино под Авдеевкой

Похороны Навального* назначены на 29 февраля

26 февраля, 12:23
Алексей Навальный*. Обложка © АГН "Москва"

Алексей Навальный*. Обложка © АГН "Москва"

Похороны Алексея Навального* назначены на 29 февраля, сообщает SHOT. По предварительным данным, его могут похоронить на Борисовском, Троекуровском или Хованском кладбищах в Москве.

Песков назвал хамскими заявления западных политиков по теме смерти Навального*
Песков назвал хамскими заявления западных политиков по теме смерти Навального*

Напомним, Алексей Навальный* умер в колонии в ЯНАО 16 февраля, почувствовав себя плохо после прогулки. Врачи полчаса проводили реанимационные действия, однако не смогли его спасти.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!