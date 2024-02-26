Похороны Навального* назначены на 29 февраля
Алексей Навальный*. Обложка © АГН "Москва"
Похороны Алексея Навального* назначены на 29 февраля, сообщает SHOT. По предварительным данным, его могут похоронить на Борисовском, Троекуровском или Хованском кладбищах в Москве.
Напомним, Алексей Навальный* умер в колонии в ЯНАО 16 февраля, почувствовав себя плохо после прогулки. Врачи полчаса проводили реанимационные действия, однако не смогли его спасти.
* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.