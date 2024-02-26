В Тульской области ищут мужчину, который расстрелял бойца СВО у кафе
Парень, который выстрелил в бойца СВО у кафе в городе Алексине. Обложка © Telegram / Полиция Тульской области
В городе Алексине Тульской области пьяный дебошир у кафе выстрелил в 33-летнего бойца СВО, приехавшего в отпуск. Всё произошло 23 февраля, конфликт попал на камеры видеонаблюдения.
В Тульской области пьяный дебошир выстрелил в бойца СВО. Видео © VK / Алексин Сейчас
На кадрах двое парней стоят у машины рядом с кафе, один из них демонстративно стреляет в сторону из огнестрела. Затем к ним подходят ещё несколько молодых людей — и начинаются разборки. В какой-то момент один из них падает на землю, другие пытаются поймать виновника, однако ему удаётся сбежать.
"[Боец СВО] попросил убрать оружие. В ходе завязавшегося конфликта подозреваемый выстрелил в область живота мужчины. Свой преступный умысел, направленный на убийство, подозреваемый не смог довести до конца, так как потерпевший был своевременно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь", — отметили следователи.
В региональном УМВД уточнили, что пострадавший поступил в больницу с огнестрельным ранением брюшной полости. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". По предварительным данным, стрелявший — это 26-летний Сергей Галицкий, его разыскивают.
Ранее в городе Лянторе Сургутского района ХМАО несколько пьяных мужчин напали на участника СВО. Прокуратура начала проверку по данному факту. Боец заявил, что всё произошло после его попытки заступиться за девушку.