В Тульской области ищут мужчину, который расстрелял бойца СВО у кафе

В городе Алексине Тульской области пьяный дебошир у кафе выстрелил в 33-летнего бойца СВО, приехавшего в отпуск. Всё произошло 23 февраля, конфликт попал на камеры видеонаблюдения.

В Тульской области пьяный дебошир выстрелил в бойца СВО. Видео © VK / Алексин Сейчас

На кадрах двое парней стоят у машины рядом с кафе, один из них демонстративно стреляет в сторону из огнестрела. Затем к ним подходят ещё несколько молодых людей — и начинаются разборки. В какой-то момент один из них падает на землю, другие пытаются поймать виновника, однако ему удаётся сбежать.

"[Боец СВО] попросил убрать оружие. В ходе завязавшегося конфликта подозреваемый выстрелил в область живота мужчины. Свой преступный умысел, направленный на убийство, подозреваемый не смог довести до конца, так как потерпевший был своевременно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь", — отметили следователи.