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26 февраля, 13:51

В Тульской области ищут мужчину, который расстрелял бойца СВО у кафе

Парень, который выстрелил в бойца СВО у кафе в городе Алексине. Обложка © Telegram / Полиция Тульской области

Парень, который выстрелил в бойца СВО у кафе в городе Алексине. Обложка © Telegram / Полиция Тульской области

В городе Алексине Тульской области пьяный дебошир у кафе выстрелил в 33-летнего бойца СВО, приехавшего в отпуск. Всё произошло 23 февраля, конфликт попал на камеры видеонаблюдения.

В Тульской области пьяный дебошир выстрелил в бойца СВО. Видео © VK / Алексин Сейчас

На кадрах двое парней стоят у машины рядом с кафе, один из них демонстративно стреляет в сторону из огнестрела. Затем к ним подходят ещё несколько молодых людей — и начинаются разборки. В какой-то момент один из них падает на землю, другие пытаются поймать виновника, однако ему удаётся сбежать.

"[Боец СВО] попросил убрать оружие. В ходе завязавшегося конфликта подозреваемый выстрелил в область живота мужчины. Свой преступный умысел, направленный на убийство, подозреваемый не смог довести до конца, так как потерпевший был своевременно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь", — отметили следователи.

В региональном УМВД уточнили, что пострадавший поступил в больницу с огнестрельным ранением брюшной полости. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". По предварительным данным, стрелявший — это 26-летний Сергей Галицкий, его разыскивают.

Избившим участника СВО в баре на Ставрополье грозит до семи лет лишения свободы
Избившим участника СВО в баре на Ставрополье грозит до семи лет лишения свободы

Ранее в городе Лянторе Сургутского района ХМАО несколько пьяных мужчин напали на участника СВО. Прокуратура начала проверку по данному факту. Боец заявил, что всё произошло после его попытки заступиться за девушку.

Никита Осипов
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