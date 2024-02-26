"Можно нарваться на что угодно": Россиянам посоветовали не тащить в рот экзотику в путешествии

Санитарная ситуация на Маврикии и Мадагаскаре оставляет желать лучшего, но они пользуются популярностью у путешественников. Чтобы защитить себя от инфекций, которые могут закончиться летальным исходом, профессор вирусологии Александр Чепурнов посоветовал россиянам быть более внимательными при выборе еды на этих территориях.

Дело в том, что там присутствует большое количество инфекций вирусного характера. Из старых — только жёлтая лихорадка, против которой разработана хорошая вакцина. А вот лихорадки Эбола, Марбург, Ласса более серьёзны: они отнесены к первой группе биологической опасности и вызывают летальность от 50% и выше.

"Отработаны методики, они существуют точно так же, как довольно приличная сеть страховой медицины. Добавить нечего, кроме стандартного пожелания не тащить в рот любую экзотику, которая попадётся. Нужно быть аккуратнее и понимать, что в таких странах санитария невысокого уровня и можно нарваться на что угодно, например на простейшие, гельминты, которые испортят жизнь на какой-то период", — поделился Чепурнов в интервью НСН.