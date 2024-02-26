"Можно нарваться на что угодно": Россиянам посоветовали не тащить в рот экзотику в путешествии
Вирусолог Чепурнов: Россиянам нужно отказаться от экзотических блюд в путешествии
Вирусолог посоветовал быть аккуратнее при выборе еды в путешествии. Обложка © Shutterstock
Санитарная ситуация на Маврикии и Мадагаскаре оставляет желать лучшего, но они пользуются популярностью у путешественников. Чтобы защитить себя от инфекций, которые могут закончиться летальным исходом, профессор вирусологии Александр Чепурнов посоветовал россиянам быть более внимательными при выборе еды на этих территориях.
Дело в том, что там присутствует большое количество инфекций вирусного характера. Из старых — только жёлтая лихорадка, против которой разработана хорошая вакцина. А вот лихорадки Эбола, Марбург, Ласса более серьёзны: они отнесены к первой группе биологической опасности и вызывают летальность от 50% и выше.
"Отработаны методики, они существуют точно так же, как довольно приличная сеть страховой медицины. Добавить нечего, кроме стандартного пожелания не тащить в рот любую экзотику, которая попадётся. Нужно быть аккуратнее и понимать, что в таких странах санитария невысокого уровня и можно нарваться на что угодно, например на простейшие, гельминты, которые испортят жизнь на какой-то период", — поделился Чепурнов в интервью НСН.
Если же туристы на Маврикии заразились холерой, то ПЦР-тест быстро покажет положительный результат. Недуг серьёзен и распространяется достаточно быстро. Это связано, как правило, с наличием вибриона в питьевой воде. Но туристы в основном пьют бутилированную воду, резюмировал вирусолог.
Ранее стало известно, что круизный лайнер Norwegian Dawn, который прибыл на Маврикий с Мадагаскара, поместили на карантин. Такую длительную остановку судно было вынуждено сделать из-за того, что на борту у 15 человек появились признаки холеры. При этом россияне, которые приехали отдыхать на Маврикий, тоже стали жаловаться на симптомы этого заболевания. Люди мучаются от высокой температуры, рвоты и диареи. Роспотребнадзор уже заявил, что следит за ситуацией на круизном судне Norwegian Dawn.