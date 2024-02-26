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26 февраля, 15:59

"Не примазывайтесь": В МИД оценили оговорку Трюдо о победе РФ над Украиной

Захарова призвала Трюдо не "примазываться" к победе России без покаяния

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оговорку премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что "Россия должна выиграть эту войну". Дипломат призвала политика "без покаяния не примазываться" к победе РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Трюдо заявил, что Россия должна одержать победу в спецоперации. Видео © Telegram / Смотри

"Джастин, спасибо за поддержку. Так и будет, мы обещаем", — написала Захарова в телеграм-канале.

Представитель МИД призвала Трюдо без покаяния не примазываться к победе России.

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Напомним, в ходе своего публичного выступления премьер-министр Канады оговорился, призвав "сделать всё, чтобы Россия выиграла эту войну". Глава канадского правительства сразу принёс свои извинения и поспешил указать, что вёл речь об Украине. В Госдуме пояснили, что на самом деле Трюдо прочитал не мысли райтеров, согласованные с позицией США, а озвучил собственные.

Обложка ©

ТАСС / EPA / PIOTR NOWAK

Дарья Нарыкова
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