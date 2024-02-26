"Не примазывайтесь": В МИД оценили оговорку Трюдо о победе РФ над Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оговорку премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что "Россия должна выиграть эту войну". Дипломат призвала политика "без покаяния не примазываться" к победе РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Трюдо заявил, что Россия должна одержать победу в спецоперации. Видео © Telegram / Смотри

"Джастин, спасибо за поддержку. Так и будет, мы обещаем", — написала Захарова в телеграм-канале.