На борту круизного лайнера на Маврикии не нашли случаев холеры
На борту круизного лайнера Norwegian Dawn, который ранее поместили на карантин на острове Маврикий, не выявили случаев холеры. В ближайшее время судно сможет пришвартоваться в столице Порт-Луи, и пассажиры сойдут на берег. Об этом сообщило Посольство РФ.
"Министр здравоохранения и благополучия Республики Маврикий К. Джагутпал заявил, что на борту круизного лайнера Norwegian Dawn не было выявлено ни одного случая холеры, равно как и других инфекционных заболеваний", — говорится в сообщении посольства в телеграм-канале.
Напомним, ранее стало известно, что круизный лайнер Norwegian Dawn, который прибыл на Маврикий с Мадагаскара, поместили на карантин. Такую длительную остановку судно было вынуждено сделать из-за того, что на борту у 15 человек появились признаки холеры. При этом россияне, которые приехали отдыхать на Маврикий, тоже стали жаловаться на симптомы этого заболевания. Люди мучаются от высокой температуры, рвоты и диареи. Роспотребнадзор уже заявил, что следит за ситуацией на круизном судне Norwegian Dawn.
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