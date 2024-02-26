На борту круизного лайнера на Маврикии не нашли случаев холеры

На борту круизного лайнера Norwegian Dawn, который ранее поместили на карантин на острове Маврикий, не выявили случаев холеры. В ближайшее время судно сможет пришвартоваться в столице Порт-Луи, и пассажиры сойдут на берег. Об этом сообщило Посольство РФ.

"Министр здравоохранения и благополучия Республики Маврикий К. Джагутпал заявил, что на борту круизного лайнера Norwegian Dawn не было выявлено ни одного случая холеры, равно как и других инфекционных заболеваний", — говорится в сообщении посольства в телеграм-канале.