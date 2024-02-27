Патрушев прибыл в Гавану
Секретарь Совбеза РФ Патрушев прибыл на Кубу
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Обложка © kremlin.ru
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в столицу Кубы. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза.
"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Гавану, где он проведёт российско-кубинские консультации по безопасности", — рассказали в пресс-службе Совбеза.
Ранее Кубу посетил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, где его принял президент островного государства Мигель Диас-Канель. Также Лавров провёл переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, в ходе которых российский министр прокомментировал подготовку Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Соединённые Штаты уступают Брюсселю первенство в этой русофобской кампании.