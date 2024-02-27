Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в столицу Кубы. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза.

"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Гавану, где он проведёт российско-кубинские консультации по безопасности", — рассказали в пресс-службе Совбеза.