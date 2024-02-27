"Потенциал снижается": Шойгу озвучил огромные суточные потери ВСУ с начала года

ВСУ с начала этого года каждый день теряют свыше 800 военнослужащих и 120 единиц вооружения, среди которых есть и иностранное. Такие данные в ходе заседания коллегии Министерства обороны России во вторник, 27 февраля, озвучил глава ведомства Сергей Шойгу.

"В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал Вооружённых сил Украины. С начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства", — отметил он.

С начала проведения специальной военной операции (СВО) Вооружённые силы Украины, по словам Шойгу, лишились свыше 444 тысяч человек.