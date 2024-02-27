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27 февраля, 10:50

"Потенциал снижается": Шойгу озвучил огромные суточные потери ВСУ с начала года

Шойгу: ВСУ каждый день теряют свыше 800 военных и 120 единиц вооружения

ВСУ с начала этого года каждый день теряют свыше 800 военнослужащих и 120 единиц вооружения, среди которых есть и иностранное. Такие данные в ходе заседания коллегии Министерства обороны России во вторник, 27 февраля, озвучил глава ведомства Сергей Шойгу.

"В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал Вооружённых сил Украины. С начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства", — отметил он.

С начала проведения специальной военной операции (СВО) Вооружённые силы Украины, по словам Шойгу, лишились свыше 444 тысяч человек.

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В ходе заседания министр также сообщил, что ВС РФ выбили противника из населённых пунктов Северное, Ласточкино и Победа. Российские бойцы непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность, подчеркнул Шойгу.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Осипов
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