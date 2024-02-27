Минобороны показало уничтожение дронами техники ВСУ на правом берегу Днепра
Минобороны РФ показало, как дроны срывают попытки ВСУ форсировать Днепр у Крынок
Российские военные продолжают уничтожать военную технику Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая пытается переправиться на левый берег Днепра. Минобороны РФ опубликовало видео, как отечественные дроны ликвидируют бронетехнику и позиции украинских войск. Операторы беспилотников не позволяют ВСУ переправиться на левый берег у Крынок в Херсонской области.
Российские дроны наносят удары по технике ВСУ на правом берегу Днепра в районе Крынок. Видео © Telegram / Минобороны России
"Российские операторы БПЛА вскрывают расположение техники и вооружения ВСУ на правом берегу Днепра и точными ударами БПЛА и артиллерии уничтожают цели, не давая противнику осуществить подготовку и переправиться на острова и левый берег в районе Крынок", — указано в сообщении оборонного ведомства.
Напомним, окончательно российские военные освободили Крынки Херсонской области 20 февраля. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, захватив село, ВСУ хотели обеспечить прорыв в сторону Армянска в Крыму. А президент Владимир Путин указал на безрассудность украинских войск, которые, пытаясь удержать населённый пункт, буквально "лезли и лезли" в ловушку. Новый главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на сложную обстановку на фронте после потери Авдеевки и Крынок.
Telegram / Минобороны России