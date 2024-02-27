Минобороны показало уничтожение дронами техники ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военные продолжают уничтожать военную технику Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая пытается переправиться на левый берег Днепра. Минобороны РФ опубликовало видео, как отечественные дроны ликвидируют бронетехнику и позиции украинских войск. Операторы беспилотников не позволяют ВСУ переправиться на левый берег у Крынок в Херсонской области.

"Российские операторы БПЛА вскрывают расположение техники и вооружения ВСУ на правом берегу Днепра и точными ударами БПЛА и артиллерии уничтожают цели, не давая противнику осуществить подготовку и переправиться на острова и левый берег в районе Крынок", — указано в сообщении оборонного ведомства.