Шойгу: ВС России ударами высокоточным оружием не дают ВСУ контратаковать
ВС России ударами высокоточным оружием не дают ВСУ совершать переброску войск и контратаковать. Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.
"Объединённая группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции" — сказал министр.
Ранее в ходе заседания Сергей Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации — более 444 тысяч человек. Кроме того, добавил он, за неполные два месяца 2024 года ВС России успели освободить 327 квадратных километров территории новых регионов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ