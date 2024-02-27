Убежит сверкая пятками: 5 женских ошибок при знакомстве с мужчиной

Знакомство с потенциальным партнёром может быть захватывающим, но некорректное поведение со стороны девушки в силах всё усложнить. Рассмотрим самые распространённые ошибки дам, отпугивающих от неё кавалеров.

1. Серьёзное лицо

Какие ошибки допускают женщины при знакомстве и отпугивают от себя мужчин? Фото © Shutterstock

Во время знакомства мужчины часто испытывают страх и сильный стресс. И, не видя открытости девушки в ответ, принимают решение дальше не продолжать общение. Улыбка, по словам психолога, является мощным инструментом, который может положительно повлиять на знакомство, создавая приятную атмосферу и улучшая общее впечатление о вас.

2. Перехватывание инициативы

Иногда в попытках завоевать внимание мужчины девушки проявляют излишнюю настойчивость, которая может стать отпугивающей. Не стоит уточнять во время знакомства, когда он позвонит, когда позовёт на свидание, или самой просить его номер или приглашать куда-то.

Важно быть открытой для общения, но оставить мужчине возможность быть у руля. Ирина Канищева Семейный психолог, гештальт-терапевт

3. Игры в кошки мышки

"Игры в загадочность могут выйти за грань и перерасти в манипуляции", — рассказывает специально для Life.ru семейный психолог и гештальт-терапевт Ирина Канищева. По её словам, не стоит специально управлять своим поведением, чтобы добиться каких-то реакций от мужчины. Некоторая загадочность может быть привлекательной, но слишком частое использование этой тактики в силах создать недопонимание и затруднить установление близких отношений.

4. Излишняя самокритичность

Часто девушка переживает, что недостаточно красива, интересна, стройна, успешна, и этот настрой очень считывается во время общения. Ирина Канищева Семейный психолог, гештальт-терапевт

При знакомстве с мужчиной фокус внимания лучше перевести на свои положительные качества и получать удовольствие от общения. Тогда он будет ощущать совсем другое настроение.

5. Завышенные ожидания

Почему он не перезвонил: 5 женских ошибок, обрекающих на одиночество. Фото © Shutterstock

Иногда девушки ожидают определённого поведения со стороны мужчины, но не озвучивают эти ожидания. Одним не нравится, что он пришёл без цветов, другим — выбор места. Мужчина может и готов был бы предпринять желаемые действия, но не знает, что конкретно от него хотят.