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Диетолог рассказала, кому не помогут разгрузочные дни

Доцент Онуфрийчук: Разгрузочные дни можно проводить не чаще 1–3 раз в неделю

27 февраля, 13:12
Разгрузочные дни можно проводить не чаще 1–3 раз в неделю. Обложка © Unsplash

Разгрузочные дни можно проводить не чаще 1–3 раз в неделю. Обложка © Unsplash

Разгрузочные дни — неплохой способ облегчить и улучшить функцию поражённых органов и систем организма. Такая диета нормализует обмен веществ, выводит из организма накопившиеся продукты обмена, натрий и жидкости, может уменьшить жировую массу тела. Другими словами, даёт организму возможность отдохнуть от регулярного переедания и немного снизить вес. Кому разгрузка будет полезной, а кому навредит, Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Российского биотехнологического университета (Университет Росбиотех) Юлия Онуфрийчук.

Польза разгрузочных дней увеличивается при правильном подборе их варианта с учётом имеющихся заболеваний. Это, например, углеводные (сахарные, картофельные), белковые (мясные, молочные), жировые (сметанные) дни или с преимущественным потреблением жидкости (чайные, соковые дни). Для практически здоровых лиц ограничений по применению нет.

Юлия Онуфрийчук

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Российского биотехнологического университета (Университет Росбиотех)

Польза разгрузочных дней увеличивается при правильном подборе их варианта с учётом имеющихся заболеваний. Это, например, углеводные (сахарные, картофельные), белковые (мясные, молочные), жировые (сметанные) дни или с преимущественным потреблением жидкости (чайные, соковые дни). Для практически здоровых лиц ограничений по применению нет.
Польза разгрузочных дней увеличивается при правильном подборе их варианта с учётом имеющихся заболеваний. Это, например, углеводные (сахарные, картофельные), белковые (мясные, молочные), жировые (сметанные) дни или с преимущественным потреблением жидкости (чайные, соковые дни). Для практически здоровых лиц ограничений по применению нет.

Диетолог советует проводить разгрузочный день в один из своих выходных. Например, в субботу. А за воскресенье постепенно возвратиться к привычному режиму питания, с которым вы будете жить до пятницы. И всё повторить снова.

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Однако эксперт напомнила, что разгрузочные диеты неполноценны по энергоценности и химическому составу, поэтому их назначают на один-два дня и не чаще одного-трёх раз в неделю с учётом имеющихся заболеваний и особенностей переносимости. Онуфрийчук рекомендует устраивать их не чаще чем раз в неделю. А при условии большого веса количество разгрузочных дней можно увеличить до двух в неделю, но только тогда, когда организм адаптируется к одному. Но проводить их подряд всё же не стоит.

К каждому варианту разгрузочной диеты есть свои показания. Например, сахарные разгрузочные дни не рекомендуется проводить при наличии сахарного диабета, белковые — при хронической почечной недостаточности, нагрузка жидкостью опасна для лиц с недостаточностью кровообращения и склонностью к застою жидкости в организме.

"Что касается длинных праздников и застолий, с помощью разгрузочных дней, в принципе, сбросить вес можно, но несущественно. Если проводить их регулярно, это поможет и сбросить несколько лишних килограммов, и удержать вес впоследствии. Такое похудение будет стабильным, без негативного влияния на организм. Таким образом, потребуется больше времени, чтобы снизить вес, но этот результат будет более стабильным", — добавила Онуфрийчук.

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Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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