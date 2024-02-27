Диетолог рассказала, кому не помогут разгрузочные дни
Доцент Онуфрийчук: Разгрузочные дни можно проводить не чаще 1–3 раз в неделю
Разгрузочные дни можно проводить не чаще 1–3 раз в неделю. Обложка © Unsplash
Разгрузочные дни — неплохой способ облегчить и улучшить функцию поражённых органов и систем организма. Такая диета нормализует обмен веществ, выводит из организма накопившиеся продукты обмена, натрий и жидкости, может уменьшить жировую массу тела. Другими словами, даёт организму возможность отдохнуть от регулярного переедания и немного снизить вес. Кому разгрузка будет полезной, а кому навредит, Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Российского биотехнологического университета (Университет Росбиотех) Юлия Онуфрийчук.
Польза разгрузочных дней увеличивается при правильном подборе их варианта с учётом имеющихся заболеваний. Это, например, углеводные (сахарные, картофельные), белковые (мясные, молочные), жировые (сметанные) дни или с преимущественным потреблением жидкости (чайные, соковые дни). Для практически здоровых лиц ограничений по применению нет.
Диетолог советует проводить разгрузочный день в один из своих выходных. Например, в субботу. А за воскресенье постепенно возвратиться к привычному режиму питания, с которым вы будете жить до пятницы. И всё повторить снова.
Однако эксперт напомнила, что разгрузочные диеты неполноценны по энергоценности и химическому составу, поэтому их назначают на один-два дня и не чаще одного-трёх раз в неделю с учётом имеющихся заболеваний и особенностей переносимости. Онуфрийчук рекомендует устраивать их не чаще чем раз в неделю. А при условии большого веса количество разгрузочных дней можно увеличить до двух в неделю, но только тогда, когда организм адаптируется к одному. Но проводить их подряд всё же не стоит.
К каждому варианту разгрузочной диеты есть свои показания. Например, сахарные разгрузочные дни не рекомендуется проводить при наличии сахарного диабета, белковые — при хронической почечной недостаточности, нагрузка жидкостью опасна для лиц с недостаточностью кровообращения и склонностью к застою жидкости в организме.
"Что касается длинных праздников и застолий, с помощью разгрузочных дней, в принципе, сбросить вес можно, но несущественно. Если проводить их регулярно, это поможет и сбросить несколько лишних килограммов, и удержать вес впоследствии. Такое похудение будет стабильным, без негативного влияния на организм. Таким образом, потребуется больше времени, чтобы снизить вес, но этот результат будет более стабильным", — добавила Онуфрийчук.
Февраль — последний месяц зимы, когда уже чувствуется усталость от холодов и снега. И в этот момент важно поддержать утомлённый организм. А помочь в этом смогут простые продукты, которые есть в каждом магазине. Их назвал Life.ru.