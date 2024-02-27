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27 февраля, 13:14

Европарламент большинством голосов одобрил выделение Киеву €50 млрд

Европейский парламент проголосовал за выделение Киеву 50 миллиардов евро помощи в течение четырёх лет. Выделяться деньги должны частями и на определённых условиях. Первая выплата (4,5 миллиарда) планируется уже в марте.

Решение о выделении денег было принято 536 голосами за. При этом 40 европейских депутатов были против, ещё 39 воздержались.

Напомним, как ранее писал Life.ru, 50 миллиардов евро Евросоюз выделит Украине только в случае, если Киев будет соблюдать демократические принципы. Согласно итоговой декларации саммита ЕС, Незалежной придётся уважать права человека, включая меньшинства.

Киеву не хватит 50 млрд евро от ЕС для достижения целей, пишут СМИ
Киеву не хватит 50 млрд евро от ЕС для достижения целей, пишут СМИ
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ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Наталья Исакова
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