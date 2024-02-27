Европарламент большинством голосов одобрил выделение Киеву €50 млрд

Европейский парламент проголосовал за выделение Киеву 50 миллиардов евро помощи в течение четырёх лет. Выделяться деньги должны частями и на определённых условиях. Первая выплата (4,5 миллиарда) планируется уже в марте.

Решение о выделении денег было принято 536 голосами за. При этом 40 европейских депутатов были против, ещё 39 воздержались.