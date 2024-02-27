Кустурица заявил, что поговорит с участниками марафона "Знание" о саморазвитии

Сербский режиссёр Эмир Кустурица намерен пообщаться с участниками марафона "Знание.Первые" о саморазвитии и самореализации через любовь. По его словам, человека определяет именно это чувство.

"Принцип заключается в том, что человека определяет любовь. Между учёбой и поисками утраченной любви я тогда выбрал поиски утраченной любви, но при этом чаще стал посещать занятия. И то, что я затем вернул эту любовь, было решающим в том, что я стал цельным человеком и смог снять свой первый фильм", — сказал режиссёр в беседе с РИА "Новости".

Кустурица напомнил, что проводит в Сербии кино- и музыкальный фестиваль "Кустендорф", который создан для молодёжи, чтобы она могла делиться своими авторскими фильмами с теми, кто уже чего-то добился в авторском кино. Режиссёр надеется, что и в Сочи, где пройдёт марафон, людям "есть что сказать".