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27 февраля, 15:00

Кустурица заявил, что поговорит с участниками марафона "Знание" о саморазвитии

Сербский режиссёр Эмир Кустурица намерен пообщаться с участниками марафона "Знание.Первые" о саморазвитии и самореализации через любовь. По его словам, человека определяет именно это чувство.

"Принцип заключается в том, что человека определяет любовь. Между учёбой и поисками утраченной любви я тогда выбрал поиски утраченной любви, но при этом чаще стал посещать занятия. И то, что я затем вернул эту любовь, было решающим в том, что я стал цельным человеком и смог снять свой первый фильм", — сказал режиссёр в беседе с РИА "Новости".

Актёр из "Великолепного века" примет участие в марафоне "Знание.Первые"
Актёр из "Великолепного века" примет участие в марафоне "Знание.Первые"

Кустурица напомнил, что проводит в Сербии кино- и музыкальный фестиваль "Кустендорф", который создан для молодёжи, чтобы она могла делиться своими авторскими фильмами с теми, кто уже чего-то добился в авторском кино. Режиссёр надеется, что и в Сочи, где пройдёт марафон, людям "есть что сказать".

Ранее Эмир Кустурица указал, что большая часть мира стоит за Россию. Кроме того, отметил режиссёр, также нашу страну поддерживает большинство сербов.

"Наставником года" в премии "Знание" стал учитель математики из Петербурга
"Наставником года" в премии "Знание" стал учитель математики из Петербурга
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ТАСС / Пётр Ковалёв

Матвей Константинов
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