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27 февраля, 16:07

"Точка невозврата": В Армении предрекли открытие второго фронта против РФ из-за визита Зеленского

Депутат Манукян: Визит Зеленского в Армению откроет второй фронт против России

Возможный визит в Армению Владимира Зеленского будет точкой невозврата в отношениях Москвы и Еревана. Об этом заявила оппозиционный депутат от фракции "Армения" Арегназ Манукян на выступлении в парламенте.

"Визит Зеленского в Армению намерены организовать зарубежные силы, чтоб открыть второй фронт против РФ. Если этот визит состоится, то он станет точкой невозврата в отношениях Армении и России", — подчеркнула депутат.

Манукян добавила, что этой ситуацией непременно воспользуется Азербайджан и нападёт на Армению. По словам политика, премьер-министр закавказского государства Никол Пашинян намерен стать "армянским Зеленским" или Михаилом Саакашвили (бывший президент Грузии).

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Ранее Life.ru писал, что, по данным армянского телеканала Factor, Зеленский собирается посетить Ереван в марте. Утверждается, что точную дату объявят через несколько дней. Временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач, комментируя эти сведения, не стал опровергать их, отметив, что весной страну ждут "позитивные события". При этом спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что не обладает информацией о возможном визите Зеленского.

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Getty Images / Dursun Aydemir

Дарья Нарыкова
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