"Точка невозврата": В Армении предрекли открытие второго фронта против РФ из-за визита Зеленского

Возможный визит в Армению Владимира Зеленского будет точкой невозврата в отношениях Москвы и Еревана. Об этом заявила оппозиционный депутат от фракции "Армения" Арегназ Манукян на выступлении в парламенте.

"Визит Зеленского в Армению намерены организовать зарубежные силы, чтоб открыть второй фронт против РФ. Если этот визит состоится, то он станет точкой невозврата в отношениях Армении и России", — подчеркнула депутат.

Манукян добавила, что этой ситуацией непременно воспользуется Азербайджан и нападёт на Армению. По словам политика, премьер-министр закавказского государства Никол Пашинян намерен стать "армянским Зеленским" или Михаилом Саакашвили (бывший президент Грузии).