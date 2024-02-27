Финский энергоконцерн решил судиться с Россией из-за ареста активов
Финская Fortum инициировала судебное разбирательство против России
Финская Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России — энергокомпания требует компенсации за арест активов. Как сообщается на сайте концерна, речь идёт об активах, которые были переданы во временное управление Росимущества.
"Начало арбитражного разбирательства связано с нарушением Российской Федерацией своих обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, заключённым Россией с Нидерландами и Швецией", — говорится в сообщении Fortum.
В компании заявили о намерении добиваться компенсации инвестиций и стоимости акций ПАО "Форвард энерго" (бывшее ПАО "Фортум"), указав, что речь идёт о "нескольких миллиардах евро".
Напомним, в апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами, принадлежащими лицам из недружественных стран, в ответ на санкции против российского имущества за рубежом. После этого, в частности, акции Fortum перешли под временное управление Росимущества. В итоге финский концерн возмутился действиями Москвы и назвал это "грубым нарушением международных прав".