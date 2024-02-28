Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Албанию
Глава албанского МИД Хасани сообщил, что в страну прибыл Зеленский
Владимир Зеленский прибыл в Албанию. Обложка © X / IgliHasani
Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Албанию. Об этом сообщил албанский министр иностранных дел Игли Хасани в соцсети X.
Хасани написал, что для него большая честь приветствовать Зеленского в Тиране. Пост он сопроводил снимком с украинским политиком из аэропорта албанской столицы.
Стоит заметить, что данный визит не был анонсирован ранее. О целях этой поездки также не сообщается.
Ранее Life.ru писал, что, по данным армянского телеканала Factor, Зеленский собирается посетить Ереван в марте. Утверждается, что точную дату объявят через несколько дней. Временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач, комментируя эти сведения, не стал опровергать их, отметив, что весной страну ждут "позитивные события". При этом спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что не обладает информацией о возможном визите Зеленского.