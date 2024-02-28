Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Албанию. Об этом сообщил албанский министр иностранных дел Игли Хасани в соцсети X.

Хасани написал, что для него большая честь приветствовать Зеленского в Тиране. Пост он сопроводил снимком с украинским политиком из аэропорта албанской столицы.

Стоит заметить, что данный визит не был анонсирован ранее. О целях этой поездки также не сообщается.