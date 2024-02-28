Поджигатель склада "Леруа Мерлен" в Артёме арестован на два месяца

Подозреваемый в поджоге складских помещений гипермаркета "Леруа Мерлен" в городе Артёме Приморского края был арестован на два месяца. Об этом говорится в сообщении Объединённой пресс-службы региональной судебной системы.

"Артёмовский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сотруднику ООО "Леруа Мерлен Восток", подозреваемому в совершении 26 февраля 2024 года поджога склада "Леруа Мерлен", — сказано в публикации.

Мужчину подозревают в преступлении в соответствии с ч. 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) из хулиганских побуждений. При этом в пресс-службе "Леруа Мерлен" заявили, что предполагаемый поджигатель не являлся их сотрудником, а работал в аутсорсинговой компании.