Поджигатель склада "Леруа Мерлен" в Артёме арестован на два месяца
Подозреваемый в поджоге складских помещений гипермаркета "Леруа Мерлен" в городе Артёме Приморского края был арестован на два месяца. Об этом говорится в сообщении Объединённой пресс-службы региональной судебной системы.
"Артёмовский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сотруднику ООО "Леруа Мерлен Восток", подозреваемому в совершении 26 февраля 2024 года поджога склада "Леруа Мерлен", — сказано в публикации.
Мужчину подозревают в преступлении в соответствии с ч. 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) из хулиганских побуждений. При этом в пресс-службе "Леруа Мерлен" заявили, что предполагаемый поджигатель не являлся их сотрудником, а работал в аутсорсинговой компании.
Напомним, о пожаре на складе "Леруа Мерлен" в Артёме стало известно утром 26 февраля. Экстренные службы оперативно среагировали на чрезвычайную ситуацию и в кратчайшие сроки эвакуировали весь персонал. Достаточно быстро пламя удалось локализовать на площади в 700 квадратных метров, горели только два стоявших отдельно от остальной группы зданий склада, где хранился утеплитель. Материальный ущерб составил по меньшей мере 1 миллион рублей.
t.me / "Новости Артёма"