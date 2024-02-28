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Карлсон заявил, что красота Москвы заставила его возненавидеть чиновников в США

28 февраля, 08:34
Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ненавидит чиновников США после того, как увидел всю красоту Москвы во время своего визита в Россию. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала блогера Лекса Фридмана.

"Этот город гораздо красивее <...> любого другого нашего города. Кстати, это не заставило меня полюбить Путина. Это заставило меня ненавидеть своих собственных лидеров", — поделился Карлсон.

Он признался, что ещё помнит американские города в период экономического благополучия в стране, но в последние годы об их безопасности и красоте не приходится говорить. Журналист подчеркнул, что власти США должны ответить за это.

Такер Карлсон: Цены на продукты в Москве способны вывести из себя любого американца
Такер Карлсон: Цены на продукты в Москве способны вывести из себя любого американца

Напомним, Такер Карлсон посетил Москву 3 февраля, чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина. В свободное время он прогулялся по столице, побывал в Большом театре и посетил московские кафе и метро. Карлсон удивился, что Москва куда чище любого города в Штатах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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