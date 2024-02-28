Карлсон заявил, что красота Москвы заставила его возненавидеть чиновников в США
Такер Карлсон. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ненавидит чиновников США после того, как увидел всю красоту Москвы во время своего визита в Россию. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала блогера Лекса Фридмана.
"Этот город гораздо красивее <...> любого другого нашего города. Кстати, это не заставило меня полюбить Путина. Это заставило меня ненавидеть своих собственных лидеров", — поделился Карлсон.
Он признался, что ещё помнит американские города в период экономического благополучия в стране, но в последние годы об их безопасности и красоте не приходится говорить. Журналист подчеркнул, что власти США должны ответить за это.
Напомним, Такер Карлсон посетил Москву 3 февраля, чтобы взять интервью у президента РФ Владимира Путина. В свободное время он прогулялся по столице, побывал в Большом театре и посетил московские кафе и метро. Карлсон удивился, что Москва куда чище любого города в Штатах.