Чиста и невинна: 8 секретных признаков, что у девушки никогда не было секса

У многих мужчин сложился стереотип, что самые крепкие отношения получаются именно с девственницами. Они считают, что непорочность окажется гарантией, что девушка будет им верна и не станет изменять. Если вы из числа таких парней, то проверить, чиста ли понравившаяся дама, можно по этим признакам.

1. У неё порядочные родители

Как понять, что девушка не отличается развратностью, — познакомиться с её матерью. Фото © Shutterstock

Перед тем как начать сближаться с девушкой, нужно проверить её социальные сети. В идеале — найти аккаунт родителей. Если они у вашей партнёрши приличные и мама не публикует в Интернете полуголые фотографии, то и избранница, скорее всего, будет такой же.

Помните, что все люди перенимают паттерны поведения своих родителей. Поэтому если мать у девушки не целомудренная, то и дочь с большой вероятностью окажется такой же.

2. Насколько долго она ломается

Если попытки затащить девушку в постель проваливаются не только на первом свидании, но и на протяжении одного – двух месяцев отношений, это тоже может указывать на непорочность женщины. Не гарантирует, конечно, ведь ломаться дамы могут и по иным признакам, среди которых неудачный прошлый опыт, отсутствие интереса к данному мужчине или особенности психики.

3. Прислушайтесь к своим чувствам

Не важно, как выглядит женщина — скромно или как роковая красотка. От невинной девушки будет исходить особое настроение, и мужчины это заметят. Фото © Shutterstock

Непорочных девушек видно сразу. От них исходит некая энергетика невинности. Если при общении с дамой чувствуете, что она чиста, то, скорее всего, так и есть. Мужчинам на заметку: такая особа может попадать и под образ роковой красотки. Ведь то, насколько привлекательно и сексуально ощущает себя женщина, не означает 100%-ное совпадение с её интимной жизнью.

4. Были ли у девушки отношения до вас

Если дама на протяжении нескольких месяцев или даже лет встречалась с парнем, то с вероятностью 98% у них был секс. Особенно в том случае, если у девушки за последние несколько лет было несколько отношений. Однако если вы у женщины действительно первый партнёр, то, возможно, и в постели у неё никого не было. Если не считать плюшевых игрушек.

Определить, были ли отношения, просто — промониторьте её социальные сети. Наверняка где-то завалялись старые фотографии, на которых девушка с бывшим.

5. Поспрашивайте у друзей и знакомых

Друзья и знакомые дамы смогут подтвердить или опровергнуть тот факт, что она девственная девушка. Фото © Shutterstock

Потенциальная избранница не могла появиться из ниоткуда, поэтому о ней обязательно найдётся информация. Если про бывшего молодого человека раскопать ничего не получилось, спросите у друзей и знакомых дамы, был ли у неё кто-то. Подруги и приятельницы девушки почти наверняка расскажут правду.

6. Репутация говорит сама за себя

Узнать, насколько невинна девушка и является ли таковой, можно по её репутации. Если все в коллективе на работе считают даму целомудренной, то, скорее всего, так и есть. И, наоборот, не связывайтесь с теми, у кого биография подмочена развратными историями. Однако история знает немало случаев, когда книгу "судили по обложке" и ошибались...

7. Скромность в одежде

Девушка-девственница всегда одевается скромно. Фото © Shutterstock

Да, некоторые из девушек, у кого мало опыта в отношениях или их не было совсем, могут ещё не раскрыть свою сексуальность и одеваться более скромно. У таких особ в гардеробе вы вряд ли встретите мини или платья с глубоким декольте. Скорее, женщина захочет одеваться во что-то женственное, но не вульгарное.

8. Поведение при общении с мужчиной

Девушки, у которых уже был половой партнёр, более раскрепощённые в общении с представителями мужского пола. Они много улыбаются, не стесняются говорить на пошлые темы и ведут себя естественно, когда видят красавчика. Девственницы, наоборот, ведут себя не очень уверенно. Они нервничают, когда с ними начинает говорить мужчина, а также смущаются, если разговор вдруг перетекает в сторону интима.

Помните, что внешность бывает обманчива: девушка-скромница может быть любительницей БДСМ, а развратная на вид леди — невинной особой, у которой в жизни не было секса вообще или всего один-два раза. Если мужчине крайне важно заводить отношения с непорочной, то на первых встречах стоит много разговаривать с визави. А спрашивать про подробности интимной жизни — не раньше чем через месяц общения, чтобы не показаться грубияном и не выставить себя зацикленным на сексе.