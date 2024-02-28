Регион

Уведомления отключены

28 февраля, 09:20

СНБ Армении сообщила о задержании азербайджанского солдата на границе

Солдата Вооружённых сил Азербайджана задержали на границе с Арменией. Об этом сообщила Служба нацбезопасности республики.

"Вооружённый азербайджанский военнослужащий пересёк границу Армении на участке села Тех в Сюнике, он был обезврежен армянскими военными. Солдат был вооружён автоматом Калашникова с одним магазином", — сообщили в ведомстве, добавив, что в связи с инцидентом СК Армении возбудил уголовное дело.

В то же время в Минобороны Азербайджана заявили о пропаже одного из солдат. В сообщении ведомства говорится, что военный заблудился в Лачинском районе рядом с армянской границей из-за плохой погоды. Там добавили, что сразу были начаты поисковые мероприятия, которые продолжаются до сих пор.

Премьер Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном пока невозможен
Премьер Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном пока невозможен

Ранее, 24 февраля, МО Азербайджана заявило об атаке Кельбаджарского района с армянской стороны. По предварительным данным, никто не пострадал. До этого Баку сообщал об обстреле Арменией азербайджанских военных у села Йеллиджа. Ответного огня не последовало, однако сторона призвала отказаться от провокаций.

Обложка ©

ТАСС / Александр Патрин

Александра Мышляева
  • Новости
  • Армения
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров