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28 февраля, 10:34

ВС России за сутки улучшили тактическое положение на Купянском направлении

Вооружённые силы Российской Федерации улучшили тактическое положение на Купянском направлении, за сутки ликвидировав до 145 украинских бойцов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области", — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, за это время были отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ около Синьковки Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

В ходе боевых действий противник лишился до 145 бойцов, а также потерял две боевые машины пехоты и два пикапа. Кроме того, были уничтожены американская артиллерийская система М777, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30 ВСУ.

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Также в Минобороны сообщили об освобождении села Петровское под Авдеевкой, которое в 2016 году Украина переименовала в Степовое. А на днях российские военные подбили первый танк Abrams, стоящий на вооружении ВСУ. По предварительным данным, сначала по нему ударили FPV-дроном, а потом — снарядом РПГ.

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Vk / Минобороны России

Николь Вербер
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