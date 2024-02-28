ВС России за сутки улучшили тактическое положение на Купянском направлении

Вооружённые силы Российской Федерации улучшили тактическое положение на Купянском направлении, за сутки ликвидировав до 145 украинских бойцов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области", — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, за это время были отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ около Синьковки Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

В ходе боевых действий противник лишился до 145 бойцов, а также потерял две боевые машины пехоты и два пикапа. Кроме того, были уничтожены американская артиллерийская система М777, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30 ВСУ.