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28 февраля, 12:03

Директор Ангелины Вовк опровергла информацию о её госпитализации

Телеведущая Ангелина Вовк. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Телеведущая Ангелина Вовк. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Директор народной артистки РФ Ангелины Вовк опровергла информацию о её госпитализации. Светлана Торгало рассказала SHOT, что в настоящее время легендарная ведущая "Песни года" и "Спокойной ночи, малыши!" находится на даче.

81-летняя Вовк действительно регулярно посещает поликлинику, подтвердила её директор. Однако Торгало заверила, что ни о какой госпитализации и проблемах с бронхами речь не идёт.

Не инсульт: Жена Алибасова назвала причину его экстренной госпитализации
Не инсульт: Жена Алибасова назвала причину его экстренной госпитализации

А ранее директор "Ленкома" Марк Варшавер был экстренно госпитализирован в Москве с двусторонней пневмонией. Меньше чем через неделю его выписали в связи с улучшением состояния.

Андрей Бражников
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