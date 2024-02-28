Директор Ангелины Вовк опровергла информацию о её госпитализации

Директор народной артистки РФ Ангелины Вовк опровергла информацию о её госпитализации. Светлана Торгало рассказала SHOT, что в настоящее время легендарная ведущая "Песни года" и "Спокойной ночи, малыши!" находится на даче.

81-летняя Вовк действительно регулярно посещает поликлинику, подтвердила её директор. Однако Торгало заверила, что ни о какой госпитализации и проблемах с бронхами речь не идёт.