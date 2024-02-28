"Предупреждаю последний раз!": Медведев процитировал Сталина, говоря о выпуске оружия для ВС РФ Медведев зачитал телеграмму Сталина от 1941 года на заседании по ВПК 28 февраля, 16:44 Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил жёсткое обращение Иосифа Сталина к руководству двух заводов в 1941 году по вопросу выпуска Ил-2. Политик процитировал советского деятеля на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.

"Чтобы все понимали, каким образом достигалась победа, я ещё раз процитирую одно из известных указаний Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина двум директорам заводов: "Вы подвели нашу страну и Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолёты Ил-2 нужны Красной армии теперь как воздух, как хлеб", — заявил Медведев.

Слова Сталина взяты из его телеграммы от 23 декабря 1941 года, где в том числе критикуется начальник авиазавода № 18 в Куйбышеве (сейчас Самара) Матвей Шенкман, который должен был нарастить производство военных самолётов. Медведев зачитал текст до конца.

"Нам нужны не МиГи, а Ил-2. Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесёт за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше "Илов". Предупреждаю последний раз. Сталин", — процитировал он.

Телеграмма Сталина хорошо известна любителям истории, а копия документа хранится в самарском музее. Судя по всему, призыв к руководству заводов возымел действие, поскольку в сжатые сроки проблема была решена. Уже в 1942 году предприятие передало советским войскам около четырёх тысяч Ил-2.

Авторы Татьяна Миссуми