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28 февраля, 20:05

Республиканцы в Сенате США останутся без лидера

Лидер республиканцев в Сенате Макконнелл заявил, что покинет свой пост в ноябре

Митч Макконнелл. Обложка © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO

Митч Макконнелл. Обложка © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO

Лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл объявил о намерении покинуть этот пост. Своё решение 82-летний политик озвучил на заседании Сената 28 февраля.

"Сегодня я стою перед вами, чтобы сказать, что это будет мой последний срок пребывания на посту лидера республиканцев", — заявил сенатор от штата Кентукки.

По словам Макконнелла, он сложит полномочия "не в ближайшее время". Уступить пост лидера республиканцев преемнику политик намерен в ноябре 2024 года. При этом сенатор добавил, что будет представлять свой штат в верхней палате Конгресса до истечения отведённого срока, а именно — до конца 2027-го.

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Ранее Росфинмониторинг внёс американского сенатора Линдси Грэма* в список террористов и экстремистов. После этого МВД РФ объявило политика в розыск по статье УК РФ.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Илья Пушкарев
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