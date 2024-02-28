Республиканцы в Сенате США останутся без лидера

Лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл объявил о намерении покинуть этот пост. Своё решение 82-летний политик озвучил на заседании Сената 28 февраля.

"Сегодня я стою перед вами, чтобы сказать, что это будет мой последний срок пребывания на посту лидера республиканцев", — заявил сенатор от штата Кентукки.

По словам Макконнелла, он сложит полномочия "не в ближайшее время". Уступить пост лидера республиканцев преемнику политик намерен в ноябре 2024 года. При этом сенатор добавил, что будет представлять свой штат в верхней палате Конгресса до истечения отведённого срока, а именно — до конца 2027-го.