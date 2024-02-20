МВД России снова объявило американского сенатора Линдси Грэма* в розыск

МВД России переобъявило американского сенатора Линдси Грэма* в розыск. Уточняется, что он разыскивается по статье УК РФ. Это следует из базы розыска ведомства. В отношении политика из США возбудили новое уголовное дело.

Как сообщает SHOT, МВД вновь объявило Грэма* в розыск по статье за публичные призывы к терроризму в СМИ и Интернете. Теперь ему грозит семь лет колонии в России. Оказалось, что всему виной выступление сенатора на канале Fox News в начале марта 2022 года. В ходе выступления Грэм* призывал российских граждан к покушениям на президента РФ Владимира Путина. После эфира сенатор выложил это видео к себе в соцсеть.