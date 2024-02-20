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20 февраля, 14:33

МВД России снова объявило американского сенатора Линдси Грэма* в розыск

Сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм. Обложка © ТАСС / AP / Patrick Semansky

Сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм. Обложка © ТАСС / AP / Patrick Semansky

МВД России переобъявило американского сенатора Линдси Грэма* в розыск. Уточняется, что он разыскивается по статье УК РФ. Это следует из базы розыска ведомства. В отношении политика из США возбудили новое уголовное дело.

МВД России снова объявило американского сенатора Линдси Грэма* в розыск. Фото © МВД РФ

МВД России снова объявило американского сенатора Линдси Грэма* в розыск. Фото © МВД РФ

Как сообщает SHOT, МВД вновь объявило Грэма* в розыск по статье за публичные призывы к терроризму в СМИ и Интернете. Теперь ему грозит семь лет колонии в России. Оказалось, что всему виной выступление сенатора на канале Fox News в начале марта 2022 года. В ходе выступления Грэм* призывал российских граждан к покушениям на президента РФ Владимира Путина. После эфира сенатор выложил это видео к себе в соцсеть.

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Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором Грэм* говорит: "Русские умирают. <...> Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно". Агентство Reuters после этого поспешило оправдать политика и заявило, что запись была якобы намеренно смонтирована Киевом. В Министерстве иностранных дел назвали нелепыми и позорными все оправдания о "невиновности" Грэма*, а МВД РФ объявило его в розыск. Сегодня, 20 февраля, Росфинмониторинг внёс Грэма* в список экстремистов и террористов. Долгое время политик поддерживал выделение помощи Киеву и выступал с антироссийской позицией.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Дарья Нарыкова
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