Ветеринар рассказала, как правильно за четыре дня перевести питомца на новый корм

На российском рынке сегодня достаточно качественных аналогов кормов для животных Hill's и Farmina, которые запрещено ввозить в нашу страну. В основном это продукция зарубежных производителей: Royal Canin, Purina, Happy Dog, Eukanuba, Monge, Grandorf. Кроме того, появляется всё больше азиатских кормов, в частности Inaba.

"Я не вижу существенной разницы между классами суперпремиум и холистики. К обоим классам относятся сбалансированные корма, изготавливаемые из качественного сырья, которые проходят строгую проверку качества", — рассказала "Газете.ru" ветеринарный врач-диетолог Евгения Кожевникова.

По её словам, в составе холистиков есть редкие виды мяса, а вот зерно нередко не содержится вовсе, что производители стремятся представить как преимущество. Животные не имеют глютеновой непереносимости, и такой маркетинг имеет место исключительно из-за человеческих трендов. То есть в этом плане для животных беззерновые корма отнюдь не лучше класса суперпремиум, где невысокий процент злаков и стандартные виды мяса.

Кожевникова рекомендовала принимать во внимание стоимость корма и не переходить на тот, который в дальнейшем будет сложно приобрести. В связи с этим имеет смысл рассмотреть продукт, производство которого налажено у нас в стране или имеется лицензия на его производство. Также надо учитывать наличие кормов для животных с особыми потребностями, если у вашего питомца они есть. Это корма для кастрированных кошек, для животных с мочекаменной болезнью и аллергией. Если же в рационе любимца только готовые корма премиум или суперпремиум-класса, не стоит рисковать с экономом: такой корм изготавливают из не самого качественного сырья и в составе происходят изменения.

"Например, на упаковке написано: "Мясокостная мука", — но сегодня она может иметь один состав, а завтра — другой, и производитель не предупредит об этом. Поэтому переход на более низкокачественный корм чреват возникновением нехватки витаминов и минералов", — предостерегла эксперт, добавив, что последствия потребления низкокачественных кормов становятся заметны через несколько месяцев или даже лет (нарушения в работе ЖКТ, опорно-двигательного аппарата, заболевания мочевого пузыря, сердца).

Животное приспосабливается к новым продуктам дольше человека, поэтому процесс перевода на другой корм должен быть постепенным, чтобы не было рвоты или диареи, как минимум — четыре дня. В первый день объём нового корма должен составлять не более одной четвёртой от суточной нормы, во второй день пропорции старого и нового корма можно уравнять, в третий — довести долю нового корма до 75%, в четвёртый — завершить переход.