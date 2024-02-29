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29 февраля, 08:54

Сальдо сообщил о полной зачистке Крынок

Освобождённое село Крынки Херсонской области и его окрестности полностью зачищены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Крынки полностью зачищены. Вся территория полностью зачищена, на берегу наши военные контролируют. Тем не менее попытки снова высадиться на каком-то из островов — а островов там много в пойме Днепра — продолжаются", — цитирует Сальдо ТАСС.

Сальдо: Зеленский использовал Крынки для пиара в глазах западных спонсоров
Сальдо: Зеленский использовал Крынки для пиара в глазах западных спонсоров

Напомним, об окончательном освобождении Крынок Херсонской области стало известно 20 февраля. Президент РФ Владимир Путин указал на безрассудность украинских войск, которые, пытаясь удержать этот населённый пункт, буквально "лезли и лезли" в ловушку.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
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