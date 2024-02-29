Сальдо сообщил о полной зачистке Крынок

Освобождённое село Крынки Херсонской области и его окрестности полностью зачищены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Крынки полностью зачищены. Вся территория полностью зачищена, на берегу наши военные контролируют. Тем не менее попытки снова высадиться на каком-то из островов — а островов там много в пойме Днепра — продолжаются", — цитирует Сальдо ТАСС.